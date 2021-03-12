ЦИК получил 11 заявок от регионов на проведение онлайн-голосования на выборах в 2021 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Заявки на участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования на выборах в 2021 году по состоянию к вечеру пятницы подали 11 российских регионов. Также в эксперименте примет участие Москва, сообщила ТАСС председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"По состоянию на вечер пятницы, 12 марта мы получили 11 заявок от регионов. Плюс Москва, которая может проводить эксперимент по дистанционному электронному голосованию по закону", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что ЦИК принимает заявки от всех субъектов РФ помимо Москвы, потому что для столицы действует федеральный закон о проведении эксперимента по организации онлайн-голосования, который позволяет городу не подавать соответствующую заявку в Центризбирком.

"Москва на своей платформе будет проводить эксперимент, им это позволено федеральным законом. Все остальные регионы - на той федеральной платформе, которую ЦИК готовит с Ростелекомом и Минцифры. Но правила, по которым все будут проводить эксперимент, будут равны, в том числе и для Москвы", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что регионы должны были принять решение об участии в эксперименте до 10 марта, однако заявки от некоторых субъектов "еще могут дойти в ЦИК в ближайшее время".

Об онлайн-голосовании

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Общероссийское тестирование системы онлайн-голосования пройдет с 17 марта по 21 мая, при этом днями голосования в ходе тренировки будут три дня - с 12 по 14 мая. Центризбирком примет окончательное решение по поводу участия конкретных регионов в пилотном проекте по использованию онлайн-голосования на выборах 2021 года только после тестирования системы. Планируется, что в тестировании примут участие все субъекты РФ.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.