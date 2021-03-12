Функции задержанного зампреда правительства Ставрополья распределят между вице-премьерами

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Рабочие обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, который был задержан по подозрению во взяточничестве, распределят между другими вице-премьерами регионального кабинета министров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Задержание Золотарева не отразится на работе ведомств, деятельность которых он курировал, и правительства края в целом. Функционал будет распределен между другими вице-премьерами регионального кабмина", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что курс на борьбу с коррупцией в краевой власти остается неизменным. Правительство края оказывает и будет оказывать всестороннее содействие следствию.

Ранее сообщалось, что следователи задержали в аэропорту Ставрополя Золотарева по подозрению в получении взяток с 2017 года на 63 млн рублей.