В РФ заявили, что рабочая группа ООН по информационной проблематике начнет работу в июне

ООН, 13 марта. /ТАСС/. Доклад по международной информационной безопасности, принятый на площадке штаб-квартиры ООН, отражает подходы России и представляет триумфальный успех дипломатии в сложной международной обстановке. Об этом заявил в пятницу ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских по итогам заседания рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам достижений в сфере информатизации и телекоммуникации.

"На фоне нагнетания отдельными государствами международной обстановки в области информационной безопасности триумфальным успехом российской дипломатии завершилась деятельность рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности, созданной по нашей, российской инициативе в 2018 году, - сказал он. - Все 193 государства - члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы".

Крутских добавил, что в документе закреплены базовые подходы, продвигаемые Россией и ее партнерами в области международной информационной безопасности. "Это предотвращение конфликтов в информационном пространстве, недопущение его милитаризации и использование информационно-коммуникационных технологи в исключительно в мирных целях, - перечислил он. - В нем также четко подтверждаются ранее достигнутые международным сообществом договоренности в данной сфере по правилам, нормам и принципам ответственного поведения государств, зафиксированные в докладах профильных групп правительственных экспертов ООН и расширенные российской резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 73/27. При этом предусмотрена возможность выработки новых правил и норм, в том числе юридически обязывающего характера".

Переговоры продолжатся

Спецпредставитель президента при этом указал, что работа по проблематике информационной безопасности, инициированная Россией, продолжится. "Доклад признает политическую значимость и практическую полезность группы открытого состава и содержит важнейшую рекомендацию о необходимости продолжения переговорного процесса по международной информационной безопасности под эгидой ООН в рамках данного механизма в ближайшие пять лет, - отметил он. - Кроме того, именно в нем будет сосредоточено рассмотрение всех профильных инициатив государств".

По словам Крутских, успешное завершение работы РГОС "транслирует позитивный сигнал о стремлении международного сообщества совместными усилиями решать наиболее острые глобальные проблемы и открывает широкие перспективы для обеспечения результативного исхода действующей группы правительственных экспертов ООН в апреле-мае, организационной сессии специального межправительственного комитета экспертов правительственного состава для разработки всеобъемлющей конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях в мае этого года, а также создания конструктивной атмосферы для запуска новой РГОС в июне этого года".

Подводящее итоги двухлетней работы заседание РГОС состоялось в пятницу на площадке штаб-квартиры ООН. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских лично прибыл для участия в нем в Нью-Йорк.