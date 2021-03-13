Захарова: цензура американских IT-гигантов приведет к ограничению их работы по всему миру

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Блокировки российского контента американскими интернет-платформами свидетельствуют об их смысловом и технологическом кризисе, цензура неугодных материалов спровоцирует регулятивные ограничения деятельности этих компаний по всему миру. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

В частности, она прокомментировала ограничение доступа к фильму Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" в YouTube, а также частичную блокировку страницы телеканала "Крым-24" (входит в ГТРК "Крым") в Instagram в канун годовщины воссоединения Крыма с Россией. "Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик", - отметила Захарова.

"Чем больше будут изыматься "модераторами" из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру. И виноваты в этой тягостной тенденции исключительно интернет-монополии", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она указала на то, что в настоящее время материалы на американских платформах "произвольно и безразборно цензурируются" без решения суда или профильного органа власти. При этом компании продолжают выступать с призывами к сохранению свободы в интернете и заявляют о пагубности введения ограничений на распространение информации. "Смешно, потому что от высоких идеалов не осталось и следа - их смыло волной блокировок и зачисток самими платформами неугодных аккаунтов и контента", - написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные ограничительные меры принимаются экстерриториально и идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова и выражения мнений. По ее словам, таким образом нарушается право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации, зафиксированное в Международном пакте о политических и гражданских правах, который подписали США. "Цель Вашингтона очевидна - использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах. Средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагодарны", - заключила официальный представитель МИД РФ.

О блокировках российского контента

В пятницуYouTubeввел ограничения на доступ к фильму Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", отметив его как контент, содержащийся "материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия.

Кроме этого, в пятницу Instagram частично блокировал страницу телеканала "Крым-24": он лишился возможности публиковать текстовую информацию.