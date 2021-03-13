Умер зампред комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарев

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев умер от остановки сердца, сообщил ТАСС в субботу источник в аппарате верхней палаты парламента.

"Пономарев действительно скончался от остановки сердца, это не связано с коронавирусом. Буквально в пятницу он чувствовал себя нормально", - пояснил источник.

Пономарев родился 1 января 1954 года. Его сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2021 года. До наделения полномочиями сенатора он был депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва.