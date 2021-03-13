Захарова рассказала о поездке Лаврова по странам Персидского залива

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Визиты министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар в рамках рабочего турне по странам Персидского залива прошли более чем продуктивно. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Если говорить все-таки как учил нас министр иностранных дел России Сергей Лавров - быть вежливыми людьми и себя не перехваливать, то назовем это более чем продуктивной поездкой", - отметила Захарова.