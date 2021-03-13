Захарова: РФ всегда открыта к взаимодействию с ЕС во всех сферах на равноправной основе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Позиция Москвы не зависит от заявлений европейских чиновников, Россия всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлением, но только на равноправной и взаимоуважительной основе. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что посол ЕС в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в понедельник предложил пересмотреть стратегию, применяемую Евросоюзом в отношении России. "Наша позиция не зависит от тех заявлений, которые сейчас делаются. Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям - гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий", - отметила Захарова.

Она указала, что в последнее время в адрес МИД РФ часто поступают просьбы дать оценку высказываниям официальных лиц ЕС, однако это утратило какой-либо смысл. "Не надо в принципе, на мой взгляд, уже обращать внимание на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох из Брюсселя. Если раньше эти шорохи что-то означали, то на сегодняшний момент они являются индикаторами глобального тупика в Евросоюзе в осмыслении как своего положения в мире, так и взаимоотношений с различными регионами нашей планеты", - указала дипломат.

Так, по ее словам, Евросоюзу следует разобраться в своих внешнеполитических приоритетах, а прежде этого - в отношениях между странами объединения, поскольку связанный с пандемией кризис выявил их неорганизованность. "На сегодняшний день это как оркестр непрофессионалов. Мы все время слышим какие-то звуки, которые составляют не музыку, а какофонию. Какой смысл нам на это реагировать? <…> Поэтому пусть внутри себя сами определятся, что они хотят, и дальше встраивают свою политику", - заключила Захарова.

Ранее в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Эдерер 8 марта провел встречу с Боррелем в рамках подготовки к саммиту ЕС и предложил пересмотреть стратегию, применяемую Евросоюзом в отношении России.