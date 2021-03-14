В Госдуме назвали британское расследование в отношении жены Асада элементом давления

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин назвал начатое в Великобритании расследование в отношении жены президента Сирии Башара Асада элементом психологического давления в преддверии президентских выборов.

"На 11-м году вооруженного конфликта в Сирии британцы обнаружили, что жена президента "обладает влиянием в руководстве", поддерживает сирийцев в борьбе за свою страну, и начали расследование - именно в тот момент, когда только что прошедшая лечение от рака женщина борется с коронавирусом. Ну, о морали применительно к нашим западным партнерам говорить не приходится. Очевидно, что это элемент психологического давления на руководство страны перед выборами президента, которые должны состояться в этом году", - сказал Саблин журналистам.

По его словам, в начале конфликта на Западе "неоднократно публиковали фейки о том, что Асма Асад бежала из страны". "Когда выяснилось, что она не внемлет этим "намекам", против нее ввели персональные санкции. Теперь расследование - уверен, с обычным результатом - highly likely виновна", - добавил он.

Он отметил, что в ходе конфликта супруга сирийского президента заботилась о раненых и занималась опекой семей погибших. "Эта добрая и мужественная женщина делает огромную работу, поддерживая тех, кто больше всех в этом нуждается. Мы вместе организовывали поездку в Сирию семей наших военных, погибших при исполнении боевых задач на сирийской земле. Ее заботу, доброе отношение, слова сопереживания и благодарности вспоминают родители Романа Филипова, дети Марата Ахметшина и Олега Пешкова, дочь Надежды Дураченко", - подчеркнул Саблин.

Он напомнил, что ранее российская делегация подарила Асме Асад донбасский сувенир - кованую розу, вырастающую из гильзы. "Она ей очень понравилось. Желаю ей оставаться такой же прекрасной и стойкой и дальше поддерживать тех, кто нуждается в ее помощи", - добавил Саблин.

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что британская полиция начала предварительное расследование в отношении Асмы Асад, супруги президента Сирии Башара Асада, по итогам которого ей может грозить лишение британского гражданства.