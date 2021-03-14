Захарова: западные страны сами ускорили начало регулирования интернет-пространства

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Западные страны своими поступками сами инициировали процесс регулирования интернет-пространства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале " Россия-1 ".

"Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий", - сказала она.

"Мы все время прислушивались к тому, как это будет воспринято, не нарушим ли мы сами некие принципы. Да, не нарушим, потому что они уже давно нарушены коллективным Западом", - добавила Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД, интернет-монополии и стоящие за ними представители политического истеблишмента Запада, а именно Вашингтон, НАТО, Брюссель, "действуют исключительно, [исходя] из своих собственных интересов, политической конъюнктуры и нежелания вести честную конкурентную борьбу".

"Они демонстрируют аморальное поведение в сети: создание монополий, наплевательское отношение к собственному законодательству, к международному праву. Конечно, в последнюю очередь они смотрят на наши российские законы <...>", - указала она.

Захарова подчеркнула, что в России сейчас готовится целый пакет документов и законопроекты, которые будут охранять и защищать российских журналистов, СМИ и аудиторию.