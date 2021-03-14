Мишустин проведет 15 марта заседание комиссии по развитию Дальнего Востока

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет 15 марта совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина.

"15 марта Мишустин проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока", - говорится в сообщении. В кабмине добавили, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Проблемы в развитии региона обсуждались на совещании, которое президент России Владимир Путин провел 10 марта с членами правительства. На нем российский лидер обратил внимание на несколько принципиальных вопросов, нуждающихся в анализе и проработке. Так, он потребовал оценить причины недостижения ряда показателей Концепции демографической политики Дальнего Востока. Путин обратил внимание, что в некоторых регионах округа скорая медицинская помощь работает не круглосуточно. Также он указал на необходимость решения вопросов в сфере транспорта, сельского хозяйства, обеспечения жильем и других.