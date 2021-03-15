Суд отменил решение избиркома о регистрации трех кандидатов на выборах мэра Якутска

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Якутский городской суд отменил решение избирательной комиссии о регистрации трех кандидатов на досрочных выборах мэра Якутска - Ильи Паймушкина, Микаэла Заболотного и Владимира Федорова. Об этом говорится в материалах суда.

"Суд решил признать незаконным и отменить решение избирательной комиссии городского округа "Город Якутск" о регистрации кандидата <…> на досрочных выборах главы городского округа, назначенных на 28 марта 2021 года, Паймушкина, выдвинутого политической партией "Партия малого бизнеса России", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материалах суда, Паймушкин, а также Федоров, выдвинутый Партией дела, при подаче документов для регистрации кандидатом не представили ряд обязательных документов.

В ситуации с Заболотным, выдвинутым Партией социальной защиты, суд установил, что решение о регистрации было принято с нарушением требований, предусмотренных федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и республиканским законом о муниципальных выборах.

4 марта Якутская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала восемь кандидатов на досрочных выборах мэра Якутска. В тот день избирком отказал в регистрации трем кандидатам, затем 11 марта Якутский городской суд отменил решение об отказе в регистрации кандидата от партии "Гражданская платформа" Ивана Комарова и обязал зарегистрировать его.

11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку. И.о. мэра города утвержден Евгений Григорьев, ранее занимавший должность первого заместителя главы города. Голосование по выборам мэра будет проходить с 26 по 28 марта. Прием документов от кандидатов завершился 28 февраля.