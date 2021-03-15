Постпред России при Совете Европы рассказал о последствиях выхода из организации

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия лишится возможности сотрудничества с Европой в ряде областей, а также автоматически выйдет из нескольких конвенций и дополнительных протоколов в случае выхода из Совета Европы. Об этом в интервью "Независимой газете" рассказал постоянный представитель РФ при СЕ посол Иван Солтановский.

"В арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих самые разнообразные сферы. Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из Организации приведет к выходу из конвенций - это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся", - сообщил постпред, подчеркнув, что сказанное касается и участия в Европейской конвенции по правам человека.

"Также Россия является участником девяти так называемых частичных соглашений СЕ - структур, специализирующихся на какой-то конкретной области, например, борьбе с коррупцией, развитии сотрудничества в области спорта, совместном производстве кинофильмов и других, - добавил постпред. - Об этом также придется забыть".

В Страсбурге 28 февраля 1996 года Евгений Примаков, возглавлявший тогда российскую дипломатию, и Даниэль Таршис, занимавший пост генсека СЕ, подписали документы о вступлении Российской Федерации в старейшую межправительственную организацию региона. Россия участвует в работе Комитета министров, Парламентской ассамблеи и других структур Совета Европы.