Володин запустил свой канал в Telegram

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник оставил первую запись в своем канале в мессенджере Telegram.

"Выполняю обещание, данное журналистам - создал личный канал в Telegram", - написал Володин.

По словам спикера, в канале он намерен рассказывать подписчикам о том, как решаются проблемы граждан, какие вызовы стоят перед страной и как их преодолевать, объяснять свою позицию по вопросам, которые волнуют граждан, и публиковать "немного личного".

"Подробности о запуске аккаунтов в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" расскажу немного позднее. Буду благодарен за обратную связь и внимание", - добавил председатель Госдумы.

Ранее Володин сообщил журналистам, что решил зарегистрировать личные учетные записи в российских социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", а также открыть канал в Telegram. Спикер обосновал свое решение тем, что общение в этих соцсетях - эффективный способ получения обратной связи от граждан.

В Facebook, Instagram и Twitter Володин регистрироваться не намерен, так как, по его словам, эти социальные сети нарушают права человека и российское национальное законодательство.