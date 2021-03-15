Комиссия Думы разработает рекомендации против вовлечения подростков в незаконные акции

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ проведет заседание, на котором обсудит вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, совместно с правоохранителями и психологами выработает рекомендации против манипулирования детьми и подростками. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"На заседании комиссии, которое сейчас готовится, мы намерены обсудить проблему с правоохранителями, психологами, представителями Минпросвещения России, Российского движения школьников и структур гражданского общества, выработать рекомендации, чтобы действовать сообща, вместе с родителями, педагогами и представителями детских и молодежных общественных организаций", - приводит слова депутата в понедельник его пресс-служба.

Пискарев отметил, что в распоряжении комиссии есть "конкретные примеры намеренного манипулирования подростками с целью привлечения их к участию в незаконных протестных акциях с помощью различных методик, включая обман, угрозы, спекуляцию на патриотизме, геймификацию".

Этот вопрос также обсуждался на встрече депутата в понедельник с исполнительным директором Российского движения школьников Ириной Плещевой, уточнили в пресс-службе Пискарева.