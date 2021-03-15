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Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

По словам представителя Кремля, заявление президента республики вряд ли относится к России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия и Белоруссия являются скорее не друзьями, а братьями, а заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии у страны друзей в мире вряд ли относится к РФ, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России", - ответил он на вопрос о том, как в Кремле понимают и расценивают слова Лукашенко.

Песков напомнил, что Россия и Белоруссия входят в Союзное государство. "И скорее мы не друзья, а братья", - заметил пресс-секретарь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя результаты недавнего социологического исследования, заявил, что считает оправданным стремление граждан страны к безопасности и стабильности. При этом он сказал, что друзей у Белоруссии в мире нет. 

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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