Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия и Белоруссия являются скорее не друзьями, а братьями, а заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии у страны друзей в мире вряд ли относится к РФ, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России", - ответил он на вопрос о том, как в Кремле понимают и расценивают слова Лукашенко.

Песков напомнил, что Россия и Белоруссия входят в Союзное государство. "И скорее мы не друзья, а братья", - заметил пресс-секретарь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя результаты недавнего социологического исследования, заявил, что считает оправданным стремление граждан страны к безопасности и стабильности. При этом он сказал, что друзей у Белоруссии в мире нет.