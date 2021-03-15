Путин 18 марта проведет совещание по развитию Крыма в режиме видеосвязи

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 18 марта, в День воссоединения Крыма с РФ, проведет совещание по социально-экономическому развитию этого региона в режиме видеосвязи. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается планов на День воссоединения Крыма с Россией, действительно, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Оно сейчас планируется в режиме видеоконференции", - сказал Песков.

Он добавил, что президент "свяжется и непосредственно с Крымом самим: он пообщается с представителями общественности Крыма и Севастополя, это тоже будет телемост".

Отвечая на вопрос о возможной провокации со стороны Украины, приуроченной к этой годовщине, Песков выразил уверенность, что российские силовые ведомства "обладают всей необходимой информацией о каких-либо провокациях, если они планируются".

"Мы также не сомневаемся, что на любую провокацию, тем более в такой важный день, будет дан соответствующий необходимый ответ".