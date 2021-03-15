Песков: Путин и Лукашенко своевременно назовут нового госсекретаря Союзного государства

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали кандидатуру на пост госсекретаря Союзного государства, о принятом решении будет сообщено своевременно. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, президенты Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру соответствующую, не буду говорить, какую. Пока в планах заседание Высшего госсовета Союзного государства не назначено. Будет своевременно объявлено о принятом решении", - сказал Песков.

12 марта действующий госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщал, что может покинуть занимаемый им пост в течение недели. Ранее он проинформировал, что Белоруссия и Россия рассматривают несколько кандидатур на эту должность.

Рапота был назначен на пост госсекретаря в ноябре 2011 года. Государственный секретарь Союзного государства руководит работой Постоянного комитета, он назначается и освобождается от должности Высшим государственным советом по представлению председателя Совета министров Союзного государства.