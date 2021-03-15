{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров провел в Москве встречу с главой фракции "Хезболлах"

В МИД РФ подтвердили факт встречи

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел встречу с лидером ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммедом Раадом. Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

"Факт встречи подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Предыдущая рабочая поездка Раада в Москву состоялась в октябре 2011 года в рамках первого официального визита членов "Хезболлах" в РФ. Тогда делегация фракции провела встречи в Госдуме, Министерстве иностранных дел России и Духовном управлении мусульман РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЛиванРоссия
Политический кризис в Мьянме
В посольстве РФ в Мьянме усилены меры безопасности из-за обострения обстановки в стране
В диппредставительстве призвали всех находящихся в Мьянме россиян избегать мест массового скопления людей
Читать полностью