Лавров провел в Москве встречу с главой фракции "Хезболлах"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел встречу с лидером ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммедом Раадом. Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

"Факт встречи подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Предыдущая рабочая поездка Раада в Москву состоялась в октябре 2011 года в рамках первого официального визита членов "Хезболлах" в РФ. Тогда делегация фракции провела встречи в Госдуме, Министерстве иностранных дел России и Духовном управлении мусульман РФ.