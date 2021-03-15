{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме
Обновлено 

В посольстве РФ в Мьянме усилены меры безопасности из-за обострения обстановки в стране

В диппредставительстве призвали всех находящихся в Мьянме россиян избегать мест массового скопления людей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Меры безопасности в посольстве России в Мьянме усилены в связи с обострением ситуации в этой стране, охранять диппредставительство помогают сотрудники местных правоохранительных органов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Антон Анисимов.

На эту тему
Мьянма: как к власти снова пришли военные

"В связи с обострением внутриполитической обстановки [в Мьянме] в посольстве усилены меры безопасности, включая охрану диппредставительства силами местных правоохранительных органов, - сказал он. - Ситуация в Мьянме на данном этапе непосредственной угрозы сотрудникам российской дипмиссии или членам их семей не представляет".

"Призываем российских граждан, находящихся в Мьянме, проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей", - добавил дипломат.

В диппредставительстве сообщили, что граждане России, которые находятся сейчас в Мьянме, не обращались за помощью в посольство РФ, вопрос об их эвакуации пока не стоит.

"За помощью в консульский отдел миссии граждане России не обращались. Вопрос об эвакуации сотрудников посольства, российских граждан пока не стоит", - сказал Анисимов.

Теги
РоссияМьянмаПолитический кризис в Мьянме
Лавров провел в Москве встречу с главой фракции "Хезболлах"
В МИД РФ подтвердили факт встречи
Читать полностью