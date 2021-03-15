Международный комитет СФ поддержал идею о создании группы дружбы с парламентом Сирии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал предложение сенаторов о создании группы по сотрудничеству с парламентом Сирии и вынесет его на утверждение Совета палаты. Такое решение принято на заседании комитета в понедельник.

"В сирийском парламенте такая группа существует уже давно. Есть предложение поддержать инициативу группы наших коллег о создании такой группы [в Совете Федерации]", - сказал на заседании комитета его председатель Константин Косачев. "Если нет возражений, вынесем этот вопрос на утверждение Совета палаты", - добавил он.

По словам сенатора, руководителем группы предлагается избрать члена комитета СФ по обороне и безопасности Сергея Муратова. "Он к этому проявляет искренний интерес", - сказал Косачев.

Он напомнил, что отдельной группы дружбы с сирийским парламентом в Совфеде нет, а ее необходимость обусловлена тем, что "процессы политической нормализации обстановки в стране идут вперед". "Парламент обретает приданные ему конституционные полномочия во все возрастающем объеме, возникает отдельная повестка дня межпарламентского сотрудничества", - подчеркнул глава международного комитета СФ.