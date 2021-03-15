{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Крыма назвали предварительную сумму иска к Украине по водной блокаде

Как сообщил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс, его сумма может составить до 10-20 трлн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Крыма намерены на следующей неделе провести мероприятия для подготовки иска к Украине по водной блокаде Крыма. Его сумма может составить до 10-20 трлн рублей, сообщил в понедельник первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

На эту тему

"Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб - это где-то, на наш взгляд, между 10-20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", - сказал Фикс на общественных слушаниях в Общественной палате РФ по теме "Дискриминация и преследование на международной арене граждан России, проживающих на территории Крыма".

В начале марта спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти республики готовятся подать иск к Украине из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой. Он попросил профильные комитеты подготовить информацию об ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова.

Теги
УкраинаРоссияКрым
"Единая Россия" к 1 июня подведет итоги предварительного голосования к думским выборам
Праймериз пройдут с 24 по 30 мая
Читать полностью