В СПЧ проведут правовую экспертизу задержаний на съезде муниципальных депутатов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что попросит провести правовую экспертизу в связи с задержанием правоохранительными органами участников съезда "Объединенных демократов".

"Я сегодня же попрошу коллег - правоведов, адвокатов - дать свою правовую оценку того, что произошло. Экспертизу, фактически, провести, правовую экспертизу", - заявил он журналистам в понедельник.

Фадеев отметил, что СПЧ выразит свою позицию, если правовая экспертиза "даст повод для каких-то действий". "Жду правовую экспертизу, потом будем на этой основе [действовать], если тема не уйдет, что-нибудь заявим", - добавил он.

В пресс-службе главка полиции Москвы ранее сообщили, что в субботу в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан - представителей общественной организации - предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. При этом, по словам полицейских, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Всего по данным полиции, в территориальные органы внутренних дел было доставлено около 200 человек.

Ранее о задержании 170 участников съезда "Объединенных демократов" ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, им вменяют ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Согласно закону по данной статье нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Среди задержанных муниципальный депутат Илья Яшин, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

О реорганизации структуры СПЧ

Фадеев также заявил, что реорганизация структуры Совета расширит возможности для его эффективной работы.

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля подписал указ, который конкретизирует направления работы СПЧ. В начале марта было принято решение о сокращение количества постоянных комиссий СПЧ с 20 до 11.

"Кто-то говорит, что мы сужаем работу совета. Нет, наоборот, мы охватываем работой Совета весь конституционный спектр", - заявил глава СПЧ.

"Тот указ [конкретизирующий направления работы СПЧ], который президент выпустил, где обновленное положение о Совете, там очень ясный принцип - это все разделы конституции, касающиеся прав и свобод, плюс развитие гражданского общества, плюс внешняя работа, работа соотечественниками за рубежом, <…> под эти направления создаются новые комиссии", - добавил он.

В этой связи Фадеев отметил, что комиссий было очень много, не все из них собирались в течение года и имели план работы. "Если раньше часть комиссий были слабы и даже не собирались, то теперь мы будем добиваться того, чтобы все комиссии имели планы работ и понимание того, что они хотят достичь", - подчеркнул он.

Также глава СПЧ сообщил о разработке регламента работы Совета для эффективной работы. "Теперь президиум Совета будет состоять из председателей комиссий (не из представителей, а из председателей), он возьмет на себя организационную работу", - сказал Фадеев.

В указе президента РФ, в частности, меняется формулировка одной из основных задач Совета. В указе она прописана следующим образом: "подготовка предложений президенту РФ по созданию благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и расширения участия граждан в развитии таких институтов". Кроме того, указ вводит в положение о Совете отдельный пункт, посвященный направлениям работы СПЧ. Также в документе прописываются основы деятельности временных рабочих групп СПЧ, уточняется порядок функционирования президиума и совета СПЧ.