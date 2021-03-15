"Единая Россия" к 1 июня подведет итоги предварительного голосования к думским выборам

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" к 1 июня должна подвести итоги предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму восьмого созыва в сентябре. Об этом сообщил в понедельник председатель федерального оргкомитета по проведению праймериз сенатор Александр Карелин на втором заседании комитета.

Он напомнил, что в онлайн-формате, который в этом году будет основным для проведения предварительного голосования, праймериз пройдут с 24 по 30 мая.

"Определение результатов предварительного голосования региональными оргкомитетами - не позднее 1 июня. 1 июня нам предстоит утвердить итоги и предложить список [победителей предварительного голосования] съезду "Единой России", - пояснил Карелин.

Глава оргкомитета также уточнил, что региональные комитеты проведения праймериз формируются во всех 85 субъектах РФ, причем не менее 30% их участников должны быть представителями "общественного сектора". В среднем, по его данным, 48% членов оргкомитетов являются представителями общественности, в том числе движения волонтеров "Мы вместе", Общероссийского народного фронта. В федеральный оргкомитет входят 17 человек, девять из них - представители общественности.

Выдвижение для участия в предварительном голосовании стартовало 15 марта и продлится, по словам Карелина, до 29 апреля. Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать, верифицировавшись через портал госуслуг, пройдет с 19 апреля по 28 мая. Кроме того, напомнил глава оргкомитета, в ряде регионов может быть организовано очное голосование на специальных участках.

Участники праймериз

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Стать кандидатом на предварительном голосовании по первой модели может любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Участникам праймериз предстоит пройти тур онлайн-дебатов. Нормы, которым должны следовать участники предварительного голосования, зафиксированы в специальной памятке для них.

Как сообщил член федерального оргкомитета, первый замруководителя центрального исполкома "Единой России" Максим Жаворонков, в этом году перечень документов, которые будут подавать участники праймериз, впервые дополнен пунктом об "участии кандидатов в волонтерской, добровольческой деятельности". "Этот раздел не является обязательным для заполнения, каждый определяет для себя самостоятельно, считает он необходимым сообщать об осуществлении такой деятельности или не считает", - пояснил он, уточнив, что в случае заполнения данного пункта кандидат должен приложить резюме, в котором опишет, "какую деятельность осуществляет".

Ранее на встрече с участниками акции волонтеров "Мы вместе" президент РФ Владимир Путин поддержал предложение об участии волонтеров в выборах. "Единая Россия" пригласила волонтеров принять участие в предварительном голосовании.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования в сентябре. По данным на конец декабря прошлого года, в общей сложности в сентябре 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.