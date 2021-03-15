Лавров и глава МИД Венгрии обсудили поставки вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто поставки в эту страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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"Обсуждались совместные усилия по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции, включая поставки в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Сийярто также обсудили практические вопросы двусторонних отношений РФ и Венгрии и ряд международных тем. Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года Национальный центр общественного здравоохранения одобрил применение на территории страны российского препарата.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.