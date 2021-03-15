Замглавы МИД РФ обсудил с израильским дипломатом ситуацию вокруг ядерной сделки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в понедельник на встрече с заместителем генерального директора МИД Израиля Иегошуа Заркой рассмотрел ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось углубленное обсуждение тематики контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, - говорится в сообщении. - Рассмотрены также отдельные аспекты экспортно контрольной проблематики".