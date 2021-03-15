Толстой: приезд наблюдателей ПАСЕ на выборы в Госдуму укрепит доверие между Россией и СЕ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия продолжит работу с Советом Европы (СЕ), приезд европейских наблюдателей на думские выборы поможет восстановить доверие. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой по итогам встреч председателя ассамблеи Хендрика Дамса в Москве.

"Глава ПАСЕ Хендрик Дамс посетил Москву. По итогам проведенных встреч в Госдуме и центре толерантности (Еврейский музей и центр толерантности - прим. ТАСС) можно сказать, что работа с Советом Европы будет продолжена, обсудили дальнейшие совместные действия и проекты", - написал Толстой.

По его словам, "одним из шагов по восстановлению доверия между СЕ и Россией станет приезд докладчиков и наблюдателей" во время парламентских выборов в сентябре.

Дамс в понедельник согласился с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина направить наблюдателей от ассамблеи на выборы депутатов нижней палаты российского парламента в сентябре текущего года.

Толстой ранее заявлял, что Россия должна в целом быть готовой покинуть ПАСЕ и СЕ, если трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава в отношении РФ будет запущен.

В январе ассамблея окончательно закрепила в своем регламенте возможность использовать трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ассамблеи.