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Кризис в Сирии

Небензя: вся Сирия могла бы быть освобождена от террористов, если бы не их поддержка

Как отметил представитель России при ООН Василий Небензя, очаги напряженности еще сохраняются в идлибской зоне деэскалации

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Вся территория Сирии, в том числе анклав террористов в Идлибе, могла бы уже находиться под контролем законного правительства, если бы не поддержка радикалов извне. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Сирии.

"В рамках эффективных и выверенных действий астанинского формата Россия, Турция и Иран добились вместе устойчивого прекращения боевых действий на большей части территории страны, - сказал он. - Очаги напряженности сохраняются в идлибской зоне деэскалации, где укрепилась признанная террористической Советом Безопасности ООН организация "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Сейчас в стране в целом сохраняется режим прекращения огня".

"Если бы не продолжающаяся подпитка боевиков и сепаратистов, попытки обелить их, то вся территория Сирии сегодня была бы освобождена от экстремистов", - подчеркнул Небензя.

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СирияКризис в СирииНебензя, Василий Алексеевич
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