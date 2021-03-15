Эксперт: приход "зеленых" в правящую коалицию ФРГ усилит критику в отношении РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вероятный приход партии "зеленых" в правящую коалицию Германии после сентябрьских выборов в Бундестаг поспособствует дальнейшему ухудшению отношений с РФ, поскольку эта политическая сила выступает за жесткую позицию в отношении России. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС директор международного дискуссионного клуба "Валдай" по научной работе Федор Лукьянов.

"Приход "зеленых" в коалицию, безусловно, будет означать еще дополнительное усугубление критических позиций в отношении России. "Зеленые" - одна из наиболее решительных партий в этом плане. Они всегда выступают за то, чтобы разговаривать с Россией очень жестко на темы демократии, прав человека, гуманитарных вопросов, а также экологии, поскольку Россия, с их точки зрения, не соответствует высоким стандартам современной державы, которая должна участвовать в борьбе против изменения климата. Так что участие "зеленых" в коалиции для отношений России и Германии никаких новых перспектив не откроет, а тенденция к ухудшению этих отношений, которая и так имеет место уже довольно давно, будет продолжаться", - сказал эксперт, отметив, что пока спрогнозировать конфигурацию новой правящей коалиции сложно.

В то же время Лукьянов считает, что находящаяся у власти "большая коалиция" (блок Христианско-демократического союза (ХДС)/Христианско-социального союза Баварии (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не сохранится в ее нынешнем виде, "так как от нее очень устали сами участники". "К примеру, социал-демократы давно уже ощущают, что участие в "большой коалиции" просто подрывает их политические перспективы. Они исчезают как самостоятельная партия, - пояснил Лукьянов. - Партия ХДС по-прежнему не определилась с кандидатурой на место канцлера. И это одна из ее проблем".

Популярность же "зеленых" растет довольно давно, при этом они имеют имидж "партии со стороны", которая не составляет костяк истеблишмента и не несет ответственности за те действия в прошлом, которые людям кажутся неправильными, указал аналитик. Кроме того, экологическая повестка сегодня очень распространена в Европе. "В Германии эта партия, по существу, самая первая, солидная и влиятельная из этой категории. На фоне растущей одержимости идеей изменения климата ее лозунги совпадают с настроениями населения", - добавил специалист.

Также он указал на изменение восприятия избирателями традиционных народных партий - блока ХДС/ХСС и СДПГ. По мнению Лукьянова, часть электората воспринимает их "в большей степени как номенклатуру". Кроме того, разразившийся в пандемию коррупционный скандал в ХДС принес партии большие трудности, а "зеленые" представляют собой альтернативу этим политическим силам. "Ветер в паруса "зеленых" дует с разных сторон", - резюмировал эксперт.

Реализация проекта "Северный поток - 2"

Участие "зеленых" в правящей коалиции действительно может охладить политические отношения с Россией, однако они и без этого находятся в нижней точке, и "еще ухудшить их очень сложно", считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

В то же время, указал он, они самостоятельно не смогут повлиять на реализацию проекта "Северный поток - 2", который неоднократно критиковали и призывали остановить. "Судьба газопровода решается не одной партией, она решается Бундестагом, Бундесратом, если это идет на уровне каких-либо законов. Если "зеленые" даже захотели бы остановить "Северный поток - 2", я не вижу инструментов и механизмов, через которые они смогли бы это реализовать. Тем более, что в Брюсселе, как и в Берлине, есть понимание сути и важности этого проекта для энергетической безопасности. "Зеленые" должны были бы очень постараться, чтобы достичь консенсуса в Бундестаге и в Брюсселе. На сегодня я не вижу возможности", - добавил специалист.

Белов считает в теории возможным формирование "большой коалиции" после осенних выборов в Бундестаг, но "обе партии идут на федеральные выборы с разными программами и с целеполаганием того, что "большая коалиция" больше не повторится". "На мой взгляд, ХДС/ХСС останется основной системообразующей партией, которая может войти в коалицию с "зелеными", но могут быть и другие варианты, где "зеленые" будут сами определять, с кем они будут формировать правительство", - пояснил эксперт.

При этом аналитик отметил, что избиратели зачастую принимают решение, за кого отдать голос, накануне выборов, поэтому к осени ситуация с поддержкой той или иной партии может измениться. "Пока непонятно, куда качнутся все эти протестные настроения, - продолжил он. - Сейчас есть тенденция на снижение популярности обеих народных партий". Он напомнил, что по итогам первых в этом году выборов в региональные парламенты ХДС получил исторически низкую поддержку в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, а СДПГ - только в Баден-Вюртемберге.