Лавров обсудил с главой фракции "Хезболлах" ситуацию в Ливане и Сирии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник в Москве с лидером ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммедом Раадом ситуацию в Ливане, Сирии и обстановку на Ближнем Востоке.

"В ходе состоявшейся беседы, в которой приняли участие депутаты ливанского парламента от партии "Хезболлах", была обсуждена складывающаяся ситуация в Ливане и соседней Сирии, а также в регионе Ближнего Востока в целом", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, Лавров подтвердил последовательную линию России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана. "Подчеркнул необходимость решения острых вопросов национальной повестки дня на основе широкого диалога с участием представителей всех ведущих конфессиональных групп ливанского общества исключительно в правовом поле и без иностранного вмешательства. При этом была акцентирована задача скорейшего формирования нового правительства во главе с Саадом Харири, способного обеспечить выход Ливана из системного кризиса", - добавили в министерстве.

"При обмене мнениями по проблематике комплексного урегулирования в Сирии российская сторона подтвердила приверженность праву сирийцев самостоятельно определять свое будущее, как это предусматривает резолюция 2254 СБ ООН. В этом контексте была отмечена важность наращивания международных усилий по содействию возвращению на родину сирийских беженцев, в том числе находящихся в Ливане, в интересах надежной стабилизации в регионе", - отметили на Смоленской площади.

Лавров подчеркнул неизменную приверженность России достижению всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке в соответствии с имеющейся международно-правовой базой, продолжили в дипведомстве.

"Были также затронуты некоторые аспекты двустороннего российско-ливанского многопланового сотрудничества, включая содействие Москвы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - указали в МИД РФ.