Россия привлекла в ООН внимание к жестоким действиям в ЕС и США против манифестантов

ЖЕНЕВА, 15 марта. /ТАСС/. Западные страны проявляют лицемерие, поучая другие государства на тему прав и свобод, включая вопрос о действиях полиции во время демонстраций, однако жестокие методы в отношении манифестантов характерны именно для правоохранительных органов в Евросоюзе и США. На это обстоятельство обратила внимание в понедельник российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Представитель делегации РФ Артур Черняков отметил в выступлении на сессии, что "прозвучавшие из уст представителей целого ряда западных государств обвинения в адрес России выглядят весьма лицемерно", поскольку "они берутся поучать других", не замечая проблем в своих странах. "Например, жестокие методы правоохранителей в отношении демонстрантов - водометы, резиновые пули и огнестрельное оружие - почерк не российской полиции, а скорее ее североамериканских и европейских коллег", - сказал дипломат.

Он напомнил о том, что в Польше "полиция разгоняет с использованием слезоточивого газа тех, кто всего лишь выразил свое несогласие с ужесточением законодательства об абортах". Во Франции 30 января на акции протеста против закона "О глобальной безопасности" полиция использовала против демонстрантов физическую силу, водометы и слезоточивый газ, в результате чего пострадали в том числе и освещавшие события журналисты. В Брюсселе 24 января правоохранители распылили слезоточивый газ в толпу протестовавших против полицейского насилия. В США для разгона протестов у Капитолия 6 января американская полиция применила дымовые гранаты, в ход пошло и огнестрельное оружие. В Канаде 7 июня прошлого года полиция пустила слезоточивый газ для разгона в Монреале участников акции против расизма и полицейского насилия. В Нидерландах 24 и 25 января при разгоне акций противников ограничений, введенных властями в условиях пандемии, сотрудники органов правопорядка применяли водометы, слезоточивый газ и дубинки.

Как подчеркнул Черняков, можно и дальше продолжать "этот список "добрых дел" западных государств при продвижении демократических ценностей у себя дома". Эти факты наглядно доказывают, что западные критики, выступавшие на сессии СПЧ, "не имеют никакого морального или иного права на менторство", заключил дипломат.

Совет ООН по правам человека на своей 46-й сессии (с 22 февраля по 23 марта) обсуждает актуальные правозащитные проблемы современности, включая соблюдение религиозных свобод, прав детей и инвалидов. Россия участвует в сессии после трехлетнего перерыва, она была избрана в совет в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.