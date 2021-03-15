Неверов стал одним из первых кандидатов на праймериз "Единой России"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов стал одним из первых кандидатов на предварительном голосовании (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму восьмого созыва в сентябре, сообщает пресс-служба фракции в понедельник.

"Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме выдвинул свою кандидатуру по 175-му Смоленскому одномандатному избирательному округу, от которого он был избран в 7-й созыв, а также по территориальной группе", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Неверов - житель Смоленской области, парламентарий прописан в своем регионе. В округ входят Заднепровский район Смоленска, несколько сельских поселений Смоленского района, а также районы: Велижский, Вяземский, Гагаринский, Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский, Новодугинский, Руднянский, Сафоновский, Сычевский, Темкинский, Угранский и Холм-Жирковский.

Ранее председатель федерального оргкомитета по проведению праймериз сенатор Александр Карелин сообщил, что "Единая Россия" к 1 июня должна подвести итоги праймериз по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму восьмого созыва в сентябре. Он напомнил, что в онлайн-формате, который в этом году будет основным для проведения предварительного голосования, праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" начинается 15 марта и продлится до 29 апреля.

Агитационный период для участников - с момента их регистрации и до 23 мая. Регистрация избирателей, желающих принять участие в голосовании, пройдет с 19 апреля по 28 мая.