Посол России в Лондоне назвал аморальными и неприемлемыми западные санкции против Сирии

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин раскритиковал санкции, введенные Соединенным Королевством, США и некоторыми другими странами против Сирии, назвав такие действия аморальными и неприемлемыми. Об этом он заявил, выступая в понедельник на онлайн-конференции по САР, призвав страны Запада вместо санкционного давления принять участие в восстановлении страны.

"Развитию Сирии мешают не только последствия конфликта и пандемия заболевания, вызываемого коронавирусом, но также незаконные односторонние санкции, введенные против Сирии Соединенными Штатами, Великобританией и некоторыми их союзниками. Эти ограничительные меры не только создают препоны на пути экономического развития, но также препятствуют закупкам жизненно важных лекарств, медицинского и строительного оборудования. Это аморально и недопустимо", - сказал Келин на конференции, организованной расположенным в Кембридже Европейским центром по изучению вопросов экстремизма.

Дипломат рассказал о помощи, которую Россия оказывает Сирии, упомянув в том числе о 4,7 тыс. тонн гуманитарных грузов, доставленных РФ с 2015 года, и о разрабатываемой всеобъемлющей стратегической программе двустороннего сотрудничества. При этом Келин признал, что этого недостаточно.

"Сирийское население отчаянно нуждается в гуманитарной помощи. Политика западных стран, в том числе Великобритании, - доставлять помощь только в районы, контролируемые оппозицией, а остальную страну душить санкциями. Это жестоко и вызывает серьезную обеспокоенность. Жизненно важно протянуть руку помощи всем сирийцам, независимо от того, где они живут и кого поддерживают, без дискриминации и предварительных условий. Вместо оказания нерегулярной помощи соседним странам, где временно проживают сирийские беженцы, помощь должна быть направлена тем, кто хочет вернуться. Это также поможет облегчить социально-экономическое бремя принимающих стран", - отметил дипломат.

"Очевидно, что Сирия преодолела самые ужасные проблемы гражданской войны и террористического вторжения. Однако стране предстоит пройти тернистый путь, чтобы вернуться к нормальной жизни. Всему международному сообществу, и здесь я обращаюсь к властям Великобритании, давно пора поддержать этот процесс, участвуя в реконструкции и помогая восстановить лучше, чем было. Лучше поздно, чем никогда", - призвал Келин.

Новые британские санкции

Ранее в понедельник МИД Великобритании расширил санкционный список по Сирии, добавив в него, в частности, главу сирийского внешнеполитического ведомства Фейсала Микдада. В перечень вошли еще пять чиновников и бизнесменов, в том числе командующий Национальной гвардией генерал-майор Малик Алья и личный советник президента Сирии Башара Асада Люна аш-Шибль. Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Великобритании, а их активы, если их обнаружат на территории Соединенного Королевства, будут заморожены.

Всего за 10 лет сирийской гражданской войны Лондон вводил санкции в отношении Сирии в 353 случаях, однако объявленные сегодня ограничительные меры - первые с момента выхода Великобритании из состава ЕС.