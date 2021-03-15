Лавров телефону обсудил с главой МИД Кипра график предстоящих контактов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис в понедельник по телефону обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня в условиях коронавирусных ограничений, включая график контактов на различных уровнях по основным направлениям сотрудничества и расширение договорно-правовой базы сотрудничества. Российская сторона подтвердила принципиальную позицию в пользу достижения урегулирования кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.