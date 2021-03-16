Николай Патрушев начинает двухдневный визит во Вьетнам для консультаций по безопасности

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник начинает двухдневный рабочий визит во Вьетнам. Это первая зарубежная поездка секретаря Совбеза в текущем году.

"В Ханое пройдут российско-вьетнамские консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере безопасности", - сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

Социалистическая Республика Вьетнам является ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии. В 1994 году между двумя странами был подписан Договор об основах дружественных отношений (заменил советско-вьетнамский договор от 1978 года), а в феврале 2001 года - Декларация о стратегическом партнерстве (в июле 2012 года статус партнерства был поднят до всеобъемлющего).

В предыдущий раз Патрушев посещал Вьетнам в июле 2017 года. Тогда в ходе межведомственных консультаций по вопросам безопасности речь шла, в частности, о сотрудничестве в сферах информационной защиты, борьбы с терроризмом и противодействия отмыванию преступных доходов. Обсуждалась также проблематика "цветных революций" и попыток вмешательства ряда стран во внутреннюю политику России и Вьетнама. В июне 2019 года в Ханое российская делегация под руководством заместителя секретаря Совбеза Олега Храмова приняла участие в консультациях с вьетнамской стороной по вопросам международной информационной безопасности.

В ноябре прошлого года секретарь Совбеза РФ по телефону обсудил с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом эпидемическую обстановку, а также вопросы российско-вьетнамского взаимодействия в сфере безопасности, в том числе планы двустороннего сотрудничества правоохранительных органов, спецслужб и органов юстиции.

До пандемии коронавируса Патрушев регулярно совершал зарубежные визиты для двусторонних консультаций по безопасности. Последняя такая поездка секретаря Совбеза состоялась в феврале 2020 года в Катар. После этого Патрушев вылетал за рубеж только в октябре в Женеву, где состоялись его переговоры с тогдашним помощником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном.