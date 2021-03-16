Захарова отметила важную роль сотрудничества РФ и Турции, основанного на взаимном уважении

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудничество России и Турции имеет глубоко осознанный характер, который основывается на принципах добрососедства и взаимного уважения. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со столетней годовщиной подписания Договора о дружбе и братстве между правительством РСФСР и правительством Великого национального собрания Турции.

"Рассматриваем эту значимую дату вкупе с отмечавшимся в 2020 году вековым юбилеем двусторонних дипломатических связей как историческое свидетельство обоюдного понимания значимости российско-турецкого партнерства, - говорится в комментарии. - Наше сотрудничество имеет глубоко осознанный характер, опирается на принцип добрососедства, взаимное уважение и учет интересов, нацеленность на совместную продуктивную работу ради благополучия и процветания народов России и Турции, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе и на Европейском континенте в целом".

В МИД РФ также подтвердили готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации перспективных проектов в энергетике, промышленности и инфраструктуре, совершенствованию культурно-гуманитарных обменов и человеческих контактов.

"Следование духу и принципам Московского договора, не утратившего за истекшие сто лет свою политическую и историческую актуальность, служит залогом дальнейшего поступательного развития отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой", - отметила Захарова.

В марте 1921 года заключили Московский договор о дружбе и братстве, по которому РСФСР фактически признала независимость Турции. В соответствии с документом все ранее заключенные русско-турецкие соглашения объявили недействительными. Договор установил новую северо-восточную границу Турции. К ней отошли территории, ранее входившие в состав Российской империи (Карсская область, южная часть Батумской области, Сурмалинский уезд и западная часть Александропольского уезда Эриванской губернии в центральной части южного Закавказья). В октябре 1921 года при содействии Советской России между Турцией и закавказскими советскими республиками (Грузия, Азербайджан, Армения) был подписан Карсский договор об установлении границ. 23 июля 1923 года были установлены дипломатические отношения между СССР и Турцией.