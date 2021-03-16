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ЛДПР проведет предвыборный съезд 5 июня

Как сообщил лидер партии Владимир Жириновский, после съезда депутаты уедут в регионы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ЛДПР проведет съезд перед выборами в Госдуму 5 июня. Об этом во вторник журналистам сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

"Все уезжают, вся фракция ЛДПР выезжает [в регионы] 5 июня. Днем съезд, вечером все они улетят. Останутся дежурные депутаты. А в 12 часов за один час пройдет 33-й съезд ЛДПР по утверждению списков на участие в выборах в Госдуму", - сказал Жириновский.

По его словам, после съезда депутаты уедут "в регионы, чтобы пройти через выборы".

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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