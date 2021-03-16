Крашенинников заявил, что вопрос о создании новых федеральных территорий пока не стоит

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Тема создания новых федеральных территорий на данный момент не стоит на повестке, парламентарии следят за правоприменительным опытом территории "Сириус". Об этом во вторник сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сейчас не в повестке. Вот на данный момент этот вопрос не в повестке", - сказал Крашенинников.

По его словам, пока необходимо продолжать работу по регулированию деятельности "Сириуса". "Мы следим за правоприменительной практикой и делаем надстройку по разным законам, чтобы там все функционировало нормально", - отметил депутат. "Там работа перешла в правоприменительную плоскость. Плюс к ней некоторые законодательные акты мы в дополнение тоже будем вносить", - добавил он.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае, который устанавливает особенности организации публичной власти, осуществления экономической и иной деятельности. Согласно закону, федеральная территория "Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти, а также полномочия органов местного самоуправления.