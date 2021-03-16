В Крыму заявили, что устранение причиненного Киевом ущерба потребовало огромных средств

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Колоссальные средства потребовались, чтобы после воссоединения Крыма с Россией исправить ущерб, нанесенный полуострову Украиной, сообщил во вторник журналистам спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Российской Федерации пришлось потратить колоссальные средства, чтобы по новой восстановить [сферы, где нанесен ущерб]. Мы сейчас оцениваем весь тот ущерб, он исчисляется астрономическими суммами", - сказал Константинов.

Глава Госсовета отметил, что претензии из-за нанесенного ущерба будут предъявлены не только к Украине как государству, но и "тем людям, которые провоцировали на водную, на энергетическую блокаду, которые были фактически организаторами всех этих преступлений против народа Крыма". Ранее он заявлял, что власти Крыма, в частности, готовятся подать иск к Украине из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой.

Константинов пояснил, что Украина нанесла колоссальный ущерб, уничтожив серьезную часть системы водоснабжения - после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, благодаря которому полуостров получал основной объем воды. После повреждения линий электропередачи со стороны Украины системы электроснабжения "практически пришлось заново восстанавливать", отметил он. Также было нарушено транспортное сообщение - железнодорожное и автомобильное.