Посол России вручила президенту Болгарии верительные грамоты

СОФИЯ, 16 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова во вторник вручила верительные грамоты президенту республики Румену Радеву.

"Господин президент, с большой радостью вручаю вам верительные грамоты. Заверяю вас, что постараюсь сделать все возможное для поступательного развития наших межгосударственных отношений, тем более, что у них есть мощная основа - взаимоуважение, православие, история - то, что нас давно связывает", - сказала Митрофанова во время официальной церемонии.

Как сообщает корреспондент ТАСС, между послом России и президентом Болгарии состоялся 15-минутный разговор, который прошел на русском языке. "Встреча была очень хорошая, теплая, президент подчеркнул приверженность устойчивому развитию двухсторонних отношений. Мы также обсудили ряд текущих вопросов", - рассказала Митрофанова, отвечая на вопросы ТАСС.

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15 января 2021 года Митрофанова указом президента России Владимира Путина была назначена чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Болгария.

С 2017 по 2020 год она занимала должность руководителя Россотрудничества.