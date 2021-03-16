Комитеты СФ поддержали четыре кандидатуры на посты прокуроров, представленные президентом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Три комитета Совета Федерации на совместном заседании во вторник поддержали представленные президентом РФ кандидатуры на должности прокуроров Мурманской и Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), а также военного прокурора Балтийского флота. В соответствии с регламентом верхней палаты консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю СФ Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

Члены комитетов СФ по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержали кандидатуру Сергея Паволина для назначения на должность прокурора Мурманской области, Андрея Травкина - на должность прокурора Нижегородской области, Виктора Эппа - на должность прокурора ЯНАО. Кроме того, сенаторы поддержали кандидатуру Дмитрия Шуваркина, представленного для назначения на должность военного прокурора Балтийского флота.

Как сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, ранее соответствующие представления президента России поступили в Совет Федерации. В соответствии с Конституцией России президент назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

Информация о результатах рассмотрения представленных президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров будет доведена до сенаторов на пленарном заседании в среду.