Песков: референдум о статусе Крыма 2014 года был абсолютно легитимным

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Референдум о статусе Крыма 2014 года был легитимным с точки зрения международного права и украинского законодательства. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права и с точки зрения законов Украины, - подчеркнул представитель Кремля. - Он был абсолютно легитимный и законный".

Песков напомнил, что Крым в составе Украины обладал особым статусом, который четко был прописан в украинской конституции, включая "все законодательные и иные инициативы крымских законодателей". "Если вы изучите, вы убедитесь в том, что все было в абсолютном соответствии с действовавшими законами", - добавил он. При этом в ответ на реплику, что украинская конституция не предполагает права регионов на референдум без согласия центральных властей, Песков указал, что "он не запрещается".

Представитель Кремля также подчеркнул, что даже эвентуальная возможность постановки вопроса о проведении референдумов о самоопределении регионов России не обсуждается. Отвечая на вопрос о том, как будут действовать власти РФ, если гипотетически такое произойдет, Песков напомнил, что в Конституции РФ "все черным по белому написано относительно территориальной целостности России".

"Это (референдум) будет являться нарушением Основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении Основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Один из журналистов спросил Пескова, почему до сих пор не раскрыты имена многих из тех, кто обеспечивал безопасность референдума в Крыму семь лет назад. Представитель Кремля пояснил, что "речь идет о людях, подавляющее число которых активно продолжают работать, выполнять свои обязанности и сейчас". "Многие из этих людей работают в чувствительных сферах, поэтому вполне нормально, что их имена не предают огласке", - добавил он.