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Кризис на Украине
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Песков призвал не ориентироваться на слухи в СМИ об эскалации конфликта в Донбассе

Представитель Кремля также отметил, что безопасность русскоязычных жителей Донбасса очень важна для РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал принимать к сведению информацию СМИ, но ориентироваться при этом на официальные высказывания. Таким образом он отреагировал во вторник на просьбу прокомментировать утверждения некоторых российских СМИ о том, что Москва в случае эскалации конфликта в Донбассе якобы может нанести удар по военным объектам Украины за пределами региона.

"Вы обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке", - заявил Песков.

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