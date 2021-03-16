Песков призвал не ориентироваться на слухи в СМИ об эскалации конфликта в Донбассе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал принимать к сведению информацию СМИ, но ориентироваться при этом на официальные высказывания. Таким образом он отреагировал во вторник на просьбу прокомментировать утверждения некоторых российских СМИ о том, что Москва в случае эскалации конфликта в Донбассе якобы может нанести удар по военным объектам Украины за пределами региона.

"Вы обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке", - заявил Песков.