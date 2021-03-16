Песков: участвовать в урегулировании в Сирии могут страны, возобновившие диалог с ней

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Москва хотела бы, чтобы нынешние переговорные форматы по Сирии работали более эффективно. Основанием для участия в процессе урегулирования могут иметь страны, возобновляющие диалог с Сирией, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нынешние форматы работают, но, конечно, хотелось бы, чтобы их эффективность, результативность повысились", - отметил представитель Кремля. Он признал, что "очень тяжело идут дела с Конституционным комитетом". "Но все равно над ним нужно продолжать работать, потому что альтернативы мы не видим", - подчеркнул Песков.

При этом он констатировал, что "Россия, конечно же, последовательно выступает за то, чтобы арабские государства, западные государства постепенно отходили от своей политики изоляции Сирии и, наоборот, возобновляли диалог с Сирией". "Чем больше государств будут напрямую возобновлять диалог с Сирийской Арабской Республикой, тем больше у них будет оснований для того, чтобы активно участвовать в процессе урегулирования", - уверен представитель Кремля.

В понедельник спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что новый переговорный формат по Сирии должен включать РФ, США, Иран, Турцию, ЕС, арабские страны.

Взаимодействие РФ и Турции

Разногласия между Москвой и Анкарой по сирийскому урегулированию сохраняются, несмотря на продолжающееся взаимодействие между российскими и турецкими военными в Сирии, заявил Песков, комментируя адресованный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призыв к Западу поддержать турецкие усилия по сирийскому урегулированию.

Представитель Кремля напомнил о тесном взаимодействии российских военных с турецкими коллегами в Сирии на основе договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. "Ситуация в тех районах, где осуществляется взаимодействие, остается весьма непростой. Там продолжают оставаться террористические элементы, что мешает нормализации, тем не менее взаимодействие продолжается", - отметил Песков.

"Есть и разногласия по Сирии", - продолжил представитель Кремля. В частности, по его словам, Москва считает Башара Асада легитимным руководителем сирийского государства.

"Мы прикладываем изрядные усилия для придания импульса работе по [подготовке сирийской] конституции и в целом по продвижению сирийского урегулирования по политическому треку", - заключил пресс-секретарь президента РФ.