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Песков: губернаторов будут оценивать по степени прозрачности думских выборов в регионах

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, это единственный критерий оценки их эффективности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Прозрачность и честность проведения выборов на местах будет критерием для оценки эффективности региональных властей. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли результаты голосования за "Единую Россию" в конкретных регионах на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму учитываться при оценки эффективности губернаторов.

"Нет, единственный критерий оценки эффективности - это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что "об этом уже не один электоральный процесс говорили и это всем хорошо известно".

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
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