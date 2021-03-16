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Путин 16 марта встретится с губернатором Подмосковья

Планируется обсудить итоги года, основные вопросы повестки дня, выход региона из "ковидного кризиса"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент во вторник работает в Кремле. "Сегодня [Путин] будет наряду с другими вопросами заниматься делами подмосковными, - сказал представитель Кремля. - У него сегодня с докладом будет губернатор Московской области Андрей Воробьев".

На встрече планируется обсудить итоги года, основные вопросы повестки дня, выход региона из "ковидного кризиса", уточнил пресс-секретарь главы государства. "Доклад обширный предстоит, - заметил он. - Вы знаете, что это один из крупнейших российских регионов, очень важный".

Песков добавил, что у президента во вторник запланированы также непубличные рабочие встречи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВоробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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