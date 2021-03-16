Эксперт: США при Байдене продолжат давление на РФ в киберсфере

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. США при новом президенте Джо Байдене продолжат наращивать давление на РФ, в том числе в сфере кибербезопасности. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

По его словам, говорить о каком-то затишье в российско-американских отношениях сегодня нельзя. "Продолжается конфронтационная политика, принимаются недружественные шаги против России, - указал эксперт. - Это выражается в том, что США ввели новый пакет антироссийских санкций по ситуации с [российским блогером] Алексеем Навальным, продемонстрировав тем самым усиление внимания к внутренней политике России. Во-вторых, США объявили о кибератаке против России - это откровенно враждебный шаг, крайне опасный с точки зрения стирания грани между состояниями войны и мира".

Суслов обратил внимание на то, что США противостоят России практически во всех регионах мира - на постсоветском пространстве, в Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Именно стремление Вашингтона свести геополитические счеты с Москвой, по мнению собеседника агентства, является главной причиной того, что Сирия "продолжает пребывать в состоянии раздробленности и тяжелого экономического упадка". А введение санкций из-за ситуации с Навальным явно демонстрирует, что США намерены активнее вмешиваться в российские внутренние дела, эксплуатируя правочеловеческую проблематику для давления на Москву.

"Администрация Байдена стремится еще более активно, чем предыдущие, поделить мир по принципу холодной войны на два противостоящих лагеря по идеологическому принципу. Американский лидер постоянно об этом говорит, этот нарратив сохраняется из речи в речь, из документа в документ", - указал Суслов.

Избирательное сотрудничество

В то же время, несмотря на общую враждебную атмосферу российско-американских отношений, Москва и Вашингтон могут найти и направления для сотрудничества, что уже продемонстрировали успешные переговоры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"Идет некое избирательное российско-американское взаимодействие. Среди позитивных элементов я могу назвать, например, состоявшийся диалог между Россией и США по вопросам изменения климата, - пояснил собеседник агентства. - То есть имеет место параллельное существование избирательного взаимодействия и общей конфронтации. Мне кажется, что примерно в этом состоянии российско-американские отношения и будут оставаться в ближайшее время. Надеюсь, что позитивная избирательная повестка будет расширяться и будет включать в себя, например, решение проблемы неразмещения ракет средней и меньшей дальности в Европе на основе российского предложения о моратории на размещение".

Таким образом, в российско-американских отношениях, по мнению эксперта, могут сформироваться два параллельных трека, "однако интенсификация сотрудничества на одном из них не будет означать снижение конфронтации на другом".