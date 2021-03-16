Косачев назвал идею присвоить стадиону имя Бандеры плевком в адрес жертв националистов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Построенный к чемпионату Европы 2012 года стадион "Арена Львов" вряд ли допустили бы к участию в турнире с именем предводителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры, а предложение переименовать сооружение является "откровенным плевком в адрес жертв украинских националистов". Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Как сообщило во вторник украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале, Львовский областной совет обратился к правительству Украины с просьбой присвоить стадиону имя Бандеры. По информации издания, решение о переименовании стадиона в "Арену Львов имени Степана Бандеры" поддержали на заседании 68 депутатов Львовского облсовета.

"Пикантность ситуации в том, что инициатором переименования львовского стадиона выступили представители городской фракции под громким названием "Европейская солидарность". А сама "Арена Львов" была построена именно к чемпионату Европы 2012 года, который прошел в Польше и на Украине. Вряд ли его бы допустили к Евро с таким титулом", - сказал Косачев.

"Будем надеяться, не только в Польше поймут, как именно понимают на Украине "европейскую солидарность". Венгрия уже узнала это на примере попыток запретить венгерскому меньшинству учиться на родном языке, а теперь вот такой откровенный плевок в адрес жертв украинских националистов", - продолжил сенатор.

Он напомнил, что это не первый случай переименования в честь участников преступных военных формирований - недавно депутаты горсовета Тернополя единогласно поддержали инициативу мэра о присвоении центральному стадиону, на котором пройдет финал Кубка Украины по футболу, имени другой одиозной фигуры - Романа Шухевича. "Посол Израиля на Украине немедленно осудил решение властей Тернополя и потребовал немедленной его отмены, Институт нацпамяти Польши выразил протест по этому поводу, сказав, что украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. А мэрия города Замостье в Польше заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем. И вот теперь новый сюрприз из числа тех, о которых мы предупреждали с самого начала", - сказал глава комитета.

Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов. На счету боевиков военного крыла ОУН, Украинской повстанческой армии, множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, боевики ОУН-УПА (запрещена в РФ) принимали участие в боях против советской армии.