Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана обстановку в Ближневосточном регионе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили на встрече во вторник ситуацию в Ближневосточном регионе, в том числе в Сирии, Ливии, Йемене и зоне Персидского залива.

"Был продолжен заинтересованный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на обстановку в Сирии, Йемене, Ливии и зоне Персидского залива с учетом итогов недавних визитов министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ряд государств Аравийского полуострова", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров проводил турне по странам Ближнего Востока с 9 по 11 марта.