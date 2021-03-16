В Госдуме подготовили законопроект о внесудебной блокировке ложных сообщений о минировании

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила для внесения законопроект об оперативной внесудебной блокировке в интерне ложных сообщений о минировании. Об этом во вторник журналистам сообщил председатель комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Сегодня мы комиссией будем вносить инициативу, касающуюся блокировки. Внесудебная оперативная блокировка всей этой информации о ложном минировании. Это делается через прокуратуру, как известно", - сказал он.