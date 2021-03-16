Посольство России выразило протест в связи с антироссийской акцией в Киеве

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Посольство РФ на Украине заявило протест в связи с антироссийской акцией в Киеве, связанной с выставлением плакатов, на которых россиянам приписывается признание Крыма украинским. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в российском диппредставительстве.

"Заявили МИД Украины протест в связи с антироссийской акцией", - сказал представитель посольства.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что неизвестные минувшей ночью возле мест проживания и работы российских дипломатов в Киеве вывесили плакаты, на которых россиянам приписывается признание Крыма украинским. Таким образом украинские радикалы "отметили" годовщину референдума, который состоялся в Крыму 16 марта 2014 года по вопросу воссоединения полуострова с Россией. На плакатах, фотографии которых разместило издание, изображены лица сотрудников российской дипломатической миссии с приписываемым им "признанием" на украинском и русском языках: "Крым - это Украина". Кроме того, на служебных автомобилях российских дипломатов наклеили украинский Тризуб. Некоторых дипломатов назвали сотрудниками Главного управления Генштаба РФ и ФСБ.

По данным издания, аналогичные материалы также размещены у дипломатических представительств Киргизии, Таджикистана, Молдавии, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.